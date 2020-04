BLOGI | Kuu eriolukorda: Eestis on tehtud üle 30 000 testi, neli protsenti on positiivsed 

Järgnevatel graafikutel on esile tõstetud Ida-Virumaa. See on maakond, mis on just viimasel ajal tõusnud testide ja nakatanute arvult viimaste seast esimeste sekka. Kui Saaremaal või Võrumaal haigujuhud juba vähenevad, siis Ida-Virumaal kasvavad. See tuleb eriti välja, kui vaadata viimase 14 päeva positiivseid teste.