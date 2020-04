Eesti uudised BLOGI | Koroonaviiruse tõttu on haiglaravil 139 inimest, 11 vajavad juhitavat hingamist Ohtuleht.ee , täna, 10:07 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku

Eriolukord Eestis kehtib 12. märtsi hilisõhtust. Valitsus on sulgenud kaubanduskeskused, avatuks jäävad toidupoed ja apteegid. Keelatud on üle kahe inimesega kohtumised avalikus kohas. Liikumispiirangu rikkumise eest on võimalik määrata sunniraha 2000 eurot.