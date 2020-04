Eesti uudised ILM HEA, TUJU HEA: päikseline kevad on muutnud inimesed tuleviku suhtes optimistlikumaks Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 07:32 Jaga: M

Kevadilm Foto: Robin Roots

Kantar Emori iganädalane eriolukorra radari uuring näitab, et Eesti elanike emotsionaalne kindlustunne on endiselt valdavalt hea, oluliselt on suurenenud optimism lähituleviku suhtes.