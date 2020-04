Reps plaanib lapsed väikestes rühmades mai keskel kooli tagasi tuua 

"Mitte suuremates rühmades kui kümme, et saaks teha arenguvestlusi, kohtuda õpetajate ja lapsevanematega, vaadata, millised on kitsaskohad," rääkis Reps "Aktuaalsele kaamerale".

Gümnaasiumilõpetajatele pakkus Reps välja lahenduse, et nad saaksid vabatahtlikult teha kaks riigieksamit, sest just neid vajavad ülikoolid sisseastumiseks. Gümnaasiumi lõpetamine oleks eksamitest lahti seotud.

Valitsus arutab koduõppe lõpetamise võimalusi neljapäeval. Reps lubab esimese variandina välja käia koduõppe osalise lõpetamise alates 15. maist. "Kui mai alguseks tuleb selgus, et pandeemia numbrid ei lähe alla ning terviseamet ütleb, et mitte mingil juhul ei ole eriolukorda võimalik lõdvendada, siis nii see on, aga kui vähegi on võimalik väiksemates rühmades koolitöö taastada, siis nii me selle välja ka pakume."