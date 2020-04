President Kaljulaid: me kõik teadsime, et laiapindse riigikaitse plaan on rahastamata 

Kaljulaidi sõnul on sellest tegelikult palju juttu olnud. "Poliitikud pole seda salanud, et need kulutused on tegemata. Ametnikud on sellest väga palju rääkinud, aga jutt lõppeb, kui hakatakse eelarvet tegema. Selles tunnen ka end süüdi, et valjemini oleks võinud jalgu trampida, rohkem kui ainult 23. juuni kõnedes."

President osundas, et Eesti ei peaks ootama igas valdkonnas kriisi, et siis veenduda, et me pole selleks valmis olnud.

"Mis puudutab meditsiinisüsteemi ja tervisehoiukriisiga valmisolekut, siis loomulikult, selle me lahendame nüüd ära. Samamoodi nagu me hakkasime otsima lahendust, et kuidas saada bensiinijaamast õli kätte, kui meil elektrit pole," sõnas Kaljulaid, et laiapindne riigikaitse kava on märksa mitmekülgsem.

Ta tõi näiteks piiri taga toimuda võivale keemiaõnnetuse. "Inimesed, kes üritavad saastatud piirkonnast lahkuda ja tulla meie juurde olukorras, kus meil pole mingit valmisolekut neid aidata. Need on päris stsenaariumid, millele me peame tegelikult iga päev mõtlema. Keemiaõnnetus on vägagi realistlik. Ma ei taha kedagi hirmutada, aga mida paremini oleme me valmistunud, seda vähem on meil vaja nendes kriisides kangelasi ja seda rohkem teevad inimesed lihtsalt oma tööd, mida nad on läbi harjutanud juba varem."

Kohalike omavalitsustega suheldes osundab Kaljulaid tihti, et hädavajalik oleks korraldada üks mõistlik kriisiõppus aasta kohta.

Rääkides kriisivarude olemasolust Eestis nentis Kaljulaid, et paljud laiapindse riigikaitsega tegelevad inimesed mõtlevad täna kibedusega sellele, mitut miljonit küsiti raha enne kriisi varude jaoks ja kui paju miljoneid me kulutame rohkem, selleks et kriisi ajal pinnale jääda ja piisavad varud soetada.