Õlifirmade liit: käsimüügiravimid võiks tulla tanklatesse müügile 

„Leiame, et tänases olukorras, kus vajalik on tagada inimestele vajalike ravimite kättesaadavus ja samas hoida inimestevahelist sotsiaalset distantsi, siis aitaks esmaste ravimite müügi lubamine tanklapoodides märgatavalt vähendada apteegivõrgu koormust,“ seisab sotsiaalministeeriumile saadetud ettepanekus. Eesti apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv ütleb, et see on küsimus, mida jaemüügist huvitatud osapooled aeg-ajalt tõstatavad, kuid liit koos paljude teiste tervishoiuspetsialistidega seda ei toeta. „Ravimite jaotuskanalite laiendamisel väljapoole apteeke on negatiivne kasu-kahju suhe ehk sellest tekkiv kahju ületab saadava kasu. Nimelt suurendab ravimite müügikohtade lisandumine ka ravimite ostmist ehk ravimeid ostetakse ja selle tagajärjel ka kasutatakse enam kui varem,“ ütleb Sarv. „Mürgistusjuhtude ja tervisekahjustuste osakaal samas suureneb. Analoogne seos on alkoholi müügikohtadega – mida rohkem on alkoholi müügikohti, seda enam alkoholi ostetakse.“ Sarve sõnul selles kontekstis ravimite müük poodides või tanklates ravimite kättesaadavust ei paranda, sest käsimüügiravimite kättesaadavus on juba praegu piisavalt hea. „Ükski uuring ei näita, et käsimüügiravimite kasutamine oleks võrreldes teiste riikidega oluliselt väiksem või et käsimüügiravimite kättesaadavusega apteekidest oleks seotud olulisi probleeme,“ selgitab ta.