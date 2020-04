President andis nõusoleku kaitseliitlaste jätkamiseks piirikontrollis 

President Kaljulaid märkis, et kuigi viimastel nädalatel on liiklus piiril ja piiripunktides märkimisväärselt vähenenud, on piirikontrolli jätkamine ilmselt vajalik kuni haiguspuhangu lõpuni. „Olukorras, kus ka politsei töökoormus on kasvanud mitmete teiste liikumispiirangute kehtestamise ja 2+2 meetme jõustamisega, on kaitseliitlaste kaasamine piirkontrolli taastamisse endiselt vajalik ja põhjendatud,“ ütles riigipea.