Soome arstid: Hiinast ja Eestist saabunud maskid haiglatesse ei kõlba! 

„Eks see natuke pettumus oli, aga ehk mitte eriti suur, oleme mujaltki Euroopast saanud infot, et Aasiast ja Hiinast pärit kaitsevahendid pole päris sellised, nagu oodatud,“ kommenteeris Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kantsler Kirsi Varhila pressikonverentsil.

Minema maske siiski kindlasti ei visata, Varhila sõnul leiavad need kasutust hooldekodudes. Ka Soome kriisivarukeskuse juht Tomi Lounema rahustab, et sealseks kasutamiseks on maskid täiesti kõlblikud. Seda, mis saadetisel siis haiglakasutuseks viga oli, täpsemalt ei selgu, kuid Varhila kirjeldas, et haiglad ei kasuta praegu õhemaid maske, mis muidu tavaolukorras oleksid täiesti aksepteerivad.