KINDLUSTA TARGALT | Kas sinu auto on uueks hooajaks valmis? 

Kontrolli, kas sinu auto on tehniliselt heas korras.

Hooaja vahetumise järel on mõistlik veenduda, et auto on tehniliselt heas seisukorras. Vastasel juhul on oht, et ettevõetud retk võib poolikuks jääda.

Teosta sõidukile reisieelne kontroll — vaheta vajadusel õli, lase kontrollida veermik ning muude vedelike tase. Tee ring ümber auto ja veendu, et kõik tuled ning klaasid oleksid terved. Vaata üle ka muu auto juurde kuuluv inventar: mis seisus on tagavararatas ja kas on olemas vajalikud vahendid rehvivahetuseks. Veendu, et autos oleksid kõik olulised tarvikud — sealhulgas korraliku sisuga meditsiinipakk, kontrollitud tulekustuti ja igaks juhuks ka rehviparandusvaht, mis päästab edukalt juhul, kui rehviga peaks midagi väiksemat juhtuma.

Kevad on ka rehvivahetuse aeg ning keldrist, panipaigast või rehvihotellist veeretatakse välja suverehvid. Enne möödunud hooaja rehvide allapanekut tuleks vaadata üle, et rehvide üldine seisukord ja rehvi kulum võimaldavad kõik sõidud ohutult ette võtta.

Veendu, et kohustuslik liikluskindlustus kehtib.

Liikluskindlustus on kohustuslik kõikjal, selleta liigelda ei tohi. Seega veendu, et sinu autol on olemas kehtiv liikluskindlustus. Swedbanki liikluskindlustuse saab sõlmida mugavalt internetipangas ning sinu igakuine kindlustusmakse ei sõltu valitud kindlustusperioodist.

Liikluskindlustuse kehtivust saab igaüks kontrollida Liikluskindlustuse fondi kodulehelt.