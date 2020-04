FOTOD | Jõelähtme vald piiras sissesõidu Jägala joale, loodusnautlejaid see ei huvita 

Kilomeeter enne Jägala juga on tee otsa, Koogi küla – Jägala-Joa tee ristmikule Jägala joa suunal, paigaldatud sissesõitu keelav märk, mis lubab küll sealt autoga mööda minna kohalikel elanikel ja teenindaval transpordil. See tähendab aga, et Jägala joa parklasse ei tohiks autodel asja olla.