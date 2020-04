Juhtkiri | Mitu elu läks maksma kriisiplaani puudumine? 

Et kindlat plaani on siiski tarvis, näitab ka asjaolu, et kriisi lahendamine on seni suures osas keerelnud maskide ja teiste kaitsevahendite puuduse ümber, neid pole isegi eesliinile jätkunud, apteekigi on need jõudmas alles kuu pärast eriolukorra kehtestamist. Küsimus pole ainult paberi vormistamises, sest kindlal tegevuskaval võib olla elu hind: hooldekodudele varasem tähelepanu pööramine võinuks ehk vältida sealseid surmasid.

Äraspidisel kombel pole riik ise tegelenud tuleviku kindlustamisega, mida ta kodanikelt on nõudnud alates teise pensionisambaga liituma sundimisest kuni korteritesse kriisi puhuks toidu ja patareide varumiseni välja. Neist soovitustest võib samas aimata ka riiklikku saamatust – kui riik ei suuda tagada elutähtsate teenuste toimimist, siis on igaühe enda asi ellu jääda.

Seni on meil reageeritud tagantjärele: rannikualade üleujutuste ohuga hakkasime tegelema mitte pärast Aasia hävitavat tsunamit, vaid pärast omal nahal kogetud hilisemat Pärnu uputust. Alles Võru suure elektrikatkestuse ajal avastati, et vooluta jäämisel ei saa tanklatest autokütust ega tööta linna veevarustus, avariigeneraatorid on aga tihti üle jõu käivalt kallid. Kui aga riik otsustas varem kriisikütuse varusid hoidma hakata Rootsis, siis ei küsinud keegi, kuidas see varu tõelise kriisi ajal mere tagant Eestisse jõudma peaks.

Ametnike tegevusetust ja poliitikute otsustamatust kaitseb tagatipuks riiklik salastatus, nii ei pruugigi me teada saada, mida meil tagavaraladudes ei ole. Fakt, et kriisi algul oli riigivaruna laos vaid 500 arste kaitsvat respiraatorit, ei vaja kommentaare. Seni on riik arvestanud sellega, et kriise ei tule, sestap pole kiire olnud ei tegevusplaanide väljatöötamise ega kriisivarude soetamisega. Viimane tähendaks suure hulga raha kinnipanekut varustuse alla, lisaks muret hoiustamise ja varude pideva värskendamisega.