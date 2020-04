Seisukoht | Mida Greta Thunberg minu asemel teeks? 

Nimelt on mul pool kööki paberkotte täis. Seda eelkõige seepärast, et viimase kahe kuu toidumaterjali olen tellinud e-kauplusest, kus on selge valik - kas loodussõbralikumad paberkotid või kilekotid. Olen vastutustundlikult valinud paberkotid.

Esialgu kogunesid nad lihtsalt köögi kaugemasse nurka, aga nüüd on see juba probleem, sest paberkotiga on õudne jama. Esiteks on seda väga tüütu kokku voltida ja ikka jääb ta paksemaks ja ruumivõtvamaks. Kui varem sai öelda, et paberkott on hea, kuna sellega saab korduvalt poodi minna, siis e-kaubanduse võidukäigus see ei kehti. Järgmise toidukorraga tuuakse taas hunnik uusi paberkotte. Teiseks ei saa teda kasutada väga hästi ka prügikotiks, sest prügi kipub ikka mingit vedelikku sisaldama ja nii võib paberkott poolel teel otsad anda.