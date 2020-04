Esimese tervishoiutöötajana koroonaviiruselt surmahoobi saanud Ulvi lootis kodus terveneda 

Meditsiinitöötajad on koroonakriisis eesliinil, mistõttu on nende kokkupuude viirusega üsna tõenäoline. Seda isegi siis, kui kasutada kaitsevahendeid, millest nagu ikka kõikjal vajaka.

53aastane Ulvi töötas haiglas pikaravi osakonda. Kui Ulvi koroonaviirusega nakatus, valis ta kodus põdemise. Lümanda piirkonnas elanud naine kannatas kohalike elanike sõnul astma käes. See-eest olla ta väga rangelt kinni pidanud karantiinireeglitest ja teda käis aitamas tütar, kellega suheldi esimesel korrusel asunud korteri akna kaudu. "Ilmselt tütar ta sealt eile õhtul leidiski," öeldi Õhtulehele. Hapnikupuuduse tõttu kukkus naine kokku. Kiirabi tuli, kuid sellest abi enam polnud.

"Sügav kaastunne tema lähedastele ja kolleegidele nii terviseameti, teiste meditsiinitöötajate ja kogu Eesti rahva poolt. Kahjuks sellised asjad juhtuvad maailmas, kui peame epideemiaga võitlema. Seda juhtub ka mujal maailmas. Psühholoogiliselt peavad meie meedikud olema selleks valmis. Kuivõrd raske see ka oleks, peame liikuma ja töötama edasi. Siin sooviksin öelda meie kolleegidele, kes edasi võitlevad - elu jätkub ja peame ravima patsiente edasi hoolimata, et sellised momendid meie elus juhtuvad," ütles Arkadi Popov pressikonverentsil. "Meie andmetel on 102 tervishoiutöötajat kokku Eestis haigestunud [koroonaviirusesse]."

Kuressaare haigla kutsus kriisi tõsinedes endale appi töötajaid üle kogu Eesti ja sellele kutsele vastas hulk vabatahtlikke.