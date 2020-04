VIDEO | INFOTUNDIDE TOP: koroonaviirus võttis Eestis esimese tervishoiutöötaja elu 

Kolmapäeval, 8. aprillil toimunud pressikonverentsil ütles terviseameti kriisistaabi juht doktor Arkadi Popov, et ööpäeva jooksul võttis koroonaviirus Eestis esimese tervishoiutöötaja elu - suri 53aastane Kuressaare haigla hooldaja. Samuti mainis terviseameti esindaja, et testimist laiendatakse ning alates tänasest määrab perearst koroonaviiruse testi kõikidele, kellel on sümptomid.