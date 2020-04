Segadus müüki tulnud kaitsemaskide sertifikaatidega, tarnija sõnul on kõik korras  

Samal ajal on labor teatanud, et on võltsijatega pikalt hädas ja on tagasi võtnud ning uuesti väljastanud kõik märtsis antud sertifikaadid.

Kolmapäeva pärastlõunal teatab maskid riiki toonud AS Semetron, et tarnitud kaitsemaskidel on olemas kehtivad serifikaadid, mille õigsust kinnitab sertifitseerija.



AS Semetron juhatuse liige Martin Minin kinnitab, et ettevõtte poolt tarnitud kaitsemaskidel on olemas kehtivad sertifikaadid. "Seda on kinnitanud sertifitseerija ICR Polska. Lisaks on tehtud maskidele tehase taustakontroll läbi Eesti saatkonna," selgitas Minin.