HÄKI KRIISI! Edust tiivustatud eestlased korraldavad üleilmset ajurünnakute maratoni 

„Kuigi kriis ei ole veel kaugeltki läbi, siis oleme sellest juba kõik väsinud,“ nendib Isand ning lisab, et peame leppima sellega, et maailm sellisena nagu teadsime, on muutumas. „See, kuidas oleme harjunud töötama, õppima, sotsialiseeruma mõtestatakse ringi.“

Uute probleemidega rinda pistmiseks keskendutakse häkatonil seega 12 erinevale teemale, millest Isand toob ühena tähtsamatest esile vaimse tervise fookuse: „Kriisi mõju – nii sotsiaalne kui majanduslik – jätkub veel väga pika aja jooksul ning seega ideed ja lahendused, kuidas vältida inimkonna vaimset allakäiku, on kriitilised.“

Ambitsioonika häkatoni korraldajal endalgi on küllaltki ambitsioonikad, personaalsemat laadi eesmärgid: „Meie enda tiim on grupp aktiviste. Oleme vabatahtlikud, keda lükkab edasi missioon mitte lasta sellel kriisil meid murda. Tahame saata maailmale sõnumi, et igaühel lasub vastutus midagi ette võtta ning et igal üksikisikul on võimalus midagi muuta.“

Terve maailma pingsa, ent lootustandva pilgu all

The Global Hackile eelnenud Hack the Crisis oli niivõrd edukas üritus, et seda märgati ka kaugemates maailmanurkades. Kodumaalaste innukust tunnustas näiteks maailma üks kuulsaim meediakanal CNN, mille uudistesaateid jälgib igapäevaselt üle 90 miljoni vaataja.

Säärane tunnustus poeb ka korraldajatele endile hinge: „CNN-i uudislõik, artikkel Forbesis ja NewYorkeris... need on tekitanud meeletult hea tunde kogu meeskonnale. Need näitavad, et meie missioon läheb maailmale korda ja meie magamata tundide arvelt sünnib midagi erilist, mis on oluline globaasel tasemel.“