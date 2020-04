Maailma suurim kondoomitootja hoiatab, et saabuda võib preservatiivide defitsiit 

„Me võime näha kondoomide ülemaailmset puudujääki, mis on hirmutav,“ sõnas Goh, kelle sõnul võib näiteks Aafrika humanitaarprogramme tabada mitmekuuline kondoomide defitsiit. Kondoomide suure nõudluse taga on kindlasti ka karantiiniolukord, sest inimesed veedavad rohkem aega kodudes. „Hea on tõdeda, et kondoomide järele on endiselt suur nõudlus, sest see on jätkuvalt hädavajalik kaup,“ sõnas Karexi juht, kelle hinnangul ei plaani ilmselt paljud inimesed praegusel ebakindlal ajal lapsi saada.