VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: koroonaviiruse tõttu suri Eesti esimene tervishoiutöötaja 

Doktor Popov: koroonaviirusesse suri Eestis esimene tervishoiutöötaja

Hiljem ajakirjanike küsimustele vastates ütles Popov, et kokku on 102 meditsiinitöötajal diagnoositud koroonaviirus. "Hetkel võib öelda, et tervishoiutöötajad on lõviosas terved ning infektsioonikontroll on haiglates efektiive," ning avaldas lootust, et positiivne trend jätkub ja haigusjuhtudega saadakse igalpool hakkama.

Kui inimesel on tulemas plaaniline arsti vastuvõtt, siis võtab iga haigla ja kliinik patsiendiga ise ühendust ning leitakse koos lahendus: kas lükatakse vastuvõtt edasi, tehakse visiit interneti teel või jäetakse visiit üldse ära.

Ta teatas, et alates kolmapäevasest pääsevad testima kõik, kellel on koroonaviiruse sümptomid. Edaspidi ei testita ainult riskirühmas inimesi, vaid perearstid saavad testi määrata kõikidele sümptomitega inimesi.

"Leidsime, et olukord Eestis on ebaühtlane. Näeme laialdast levikut Saaremaal, aga mandril on positiivsete testide arv olnud väike. Laialdase testimisega loodame avaldada tõsist mõju epideemia kontrolli alla võtmisele," rääkis Popov.