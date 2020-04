Kaitsemaskid jõuavad apteeki. Kas on oodata tormijooksu? 

Koroonakriisi ajal on kogu maailmas kaitsevahendite nappus. Ka Eesti apteekides said need juba märtsi alguses otsa. Selle nädala keskel peaks saabuma väike leevendus, kui Eesti apteekide vahel jaotatakse poolteist miljonit kaitsemaski. Kuuldavasti on viimastel päevadel paljud kliendid apteekritelt uurinud, kas maskid on juba kohal. Tõenäoliselt venivad kolmapäeval apteekide juures järjekorrad pikaks, sest inimesed kardavad maskidest ilma jääda. Ravimite hulgimüüja Magnum strateegilise kommunikatsiooni juht Karina Loi ütleb, et nad on järjekordade ohutuse tagamiseks aru pidanud kaubanduskeskustega ja omavalitsustega. Kuidas plaan välja näeb, selgub kesknädalal.

Samal teemal Eesti uudised Tervishoiutöötaja õpetab: kuidas katsemaski õigesti ette panna? Veel esmaspäeva keskpäeval olid paljud apteegid teadmatuses: millal ja kui palju maske neile jõuab ning mille alusel ravimifirma maskid laiali jagab – kas pealinna apteegid saavad endale suurema koguse kui väikelinnade omad? Magnum jaotuskava ei kommenteeri. „Püüame maske jaotada üle kogu Eesti, et kõik piirkonnad oleksid õiglaselt kaetud ja maskid kättesaadavad,“ lausub Loi.

Magnum on teada andnud, et kaitsemaske saab üks inimene osta ühe karbitäie ehk 50 maski. Soovitatav müügihind on kuni 70 eurosenti ühe maski kohta, kuid lõplik hind jääb apteegi otsustada. Kuuldavasti võib ühe karbi hind kujuneda üsna krõbedaks. Enne eriolukorda maksis karbitäis maske keskmiselt kuus eurot.

Maskid tulevad müügile ka apteekide veebipoodides. Järgmist saadetist Magnumi jaoks juba komplekteeritakse ja see peaks Eestisse jõudma lähinädalatel.