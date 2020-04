Züleyxa Izmailova | Kriisi õppetund: kartul oma aiast, elekter naabri käest

Nüüdseks on kümme aastat järjest ämbreid kolistatud, pumbates raha Eesti Energiasse ja põlevkivienergeetikasse – ettekääneteks nii regionaalpoliitika kui ka energiajulgeolek. Saavutatud on aga hoopis loodetule vastupidine: Eesti suurim ettevõte on rahalistes raskustes. Venemaa piiri ääres asuv eelmise sajandi vanaraud, kust varem tuli 80 protsenti – nüüd juba vähem (näiteks 1. juulil 2019 lõpetati tootmine kaheksaks tunniks täielikult) – Eestis tarbitavast voolust, ei paku kindlustunnet regionaalpoliitika ega julgeoleku seisukohalt.

Selline puudujääk energiajulgeolekus lööb aga kõige kiiremini just nende pihta, kes on niigi kehvemas seisus. Nüüd oleks aeg lõpetada rahva raha põlevkivisse matmine ning nagu põlevkivienergeetika eksperdid hiljuti soovitasid, panustada kõik edasised investeeringud fossiilkütuste allakäiguspiraalist väljumisse. Kuigi Hando Sutteri (Eesti Energia juhi) sõnul on valitsus 125 miljonit eurot juba üle kandnud ning uue põlevkiviõlitehase rajamisega on pihta hakatud, ei vasta see tõele ning seda raha on võimalik veel ümber paigutada.

Mina soovitaksin seda paigutada üle-eestiliste taastuvenergia ühistute loomisse. Meil on 15 maakonda, 79 kohalikku omavalitsust. Alles siis, kui kõigil neil oleks teatud toidu- ja energiatootmisvõimekus kohapeal olemas, julgeksin rääkida mingist arengust julgeoleku vallas. See on see, mida meie inimesed üle Eesti päriselt vajavad.

Jõudukoguv kliimakriis saab majandusele olema palju suurema mõjuga kui koroonakriis ning praegune pandeemiaga kaasnev majanduskeskkonna kollaps on vaid eelmäng. Loodetavasti on paljud praeguseks mõistnud, et ainuüksi hanerasvast jääb väheks ja et ellujäämiseks vajab riik läbimõeldud plaani, et ka muutunud oludes jätkuks inimestele toitu ja tuled kodudes ei kustuks.

Kasutatud allikad:

https://yhistegevus.emu.ee/wp-content/uploads/2017/03/yhistegevuse_ajaloost_eestis.pdf

https://pohjarannik.postimees.ee/6941957/jaanus-purga-uut-polevkiviolitehast-ei-tule?fbclid=IwAR0nyKV4kgsvb0RxH9JPJqhVstzNXDky4rKnbVSsea7KNDPeSURmyB78bCU