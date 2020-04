SOODUSPAKKUMISED | Hoia ennast, kodu ja keskkonda – proovi kodumaiseid BioMinerata puhastusvahendeid! 

Kõik BioMinerata tooted valmivad Värska vee baasil ja selles sisalduvad mineraalained on pigem nahka toitvad ja kaitsvad. „Samuti ei eralda meie tooted erinevalt tavapoodides müüdavatest keemiakaupadest mürgiseid aure – eriti oluline on see väikeste ruumide nagu WC ja vannitoa – koristamisel,“ osutab Annus.

Nagu mainitud, on BioMinerata tooted pigem nahka kaitsvad ning seega pole nendega puhastamisel vaja kindaid kasutada. BioMinerata puhastusvahendid sisaldavad looduslikku, sügava maapõue mineraalveest saadud “mineraalkompleksi”, milles sisaldub organismile vajalikke makroelemente (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesium, kloor, väävel ja floor) ning mikroelemente (vaske, tsinki, strontsiumi, mangaani, broomi, liitiumi ja seleeni). Naha tervise ja elastsuse seisukohalt on olulise tähtsusega just seleen ja liitium.

Spetsialisti sõnul tasuks BioMinerata tooteid proovida peaasjalikult lastega peredel ja allergikutel.

Miks ökotooted maksavad rohkem kui poekeemia?

Hind kujuneb koostisosadest ja ökomärgisega komponendid maksavadki rohkem. Kõik BioMinerata puhastusvahendid on hoolikalt testitud ning toodetud järgides vaid karmimaid kvaliteeditingimusi. BioMinerata koostisainetel on Eesti Allergialiidu märgis, I'm green ja Vegan Society märgised. BioMinerata puhastusvahendid on pakendatud keskkonnasõbralikku plastiktaarasse, mis on samuti loodussõbralik ning valmistatud suhkruroost.

„Mina eestlasena ostan ja eelistan iga kell eestimaist, eriti praeguse eriolukorra ajal – et kodumaine jääks püsima ja meil oleks edaspidigi valikus väikeste kodumaiste tootjate toodangut suurte välismaiste korpratsioonide kõrval. Olgu selleks siis missioonitunne, südametunnistus või hool oma tervise, kodumaa looduse ning võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje pärast,“ räägib Leelo Annus. Samas toonitab ta, et on näha, et eestlane on nüüdisajal valmis ostma kodumaist ökoloogiliselt puhast toodet kallima hinnaga kui välismaist kahjulikke aineid täis masskaupa.