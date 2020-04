Koroonakriis pole haiglates isikukaitsevahendite jäätmekäitlust muutnud 

Selgub, et pandeemiaeelse ajaga võrreldes pole haiglates jäätmekäitlusega seoses suuri muutusi toimunud. Põhja-Tallinna regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja dr Mait Altmetsa kinnitusel ei erine hetkepraktika tavapärasest. Tema sõnul käsitletakse kõiki ühekordseks kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendeid vastavalt jäätmekäitluse korrale. Korduvalt kasutatavad vahendid dekontamineeritakse vastavalt juhistele. See tähendab, et need muudetakse ohutuks läbi puhastamise, desinfitseerimise ja steriliseerimise.