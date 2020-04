VIDEO | Martin Kadai: COVID-19 haigusjuhtude arv Eestis võib olla 10 000 

"Fakt on see, et kõiki haigusjuhte me ei leia üles ja kõik haigusjuhud ei ole laboratoorselt kinnitatud, seda ei ole võimalik ka toestada. Mingisugune osakaal on varjatud levikul, see on ilmselge," rääkis Kadai "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul laustestimine vastust ei anna, see annab hetkeolukorra pildi. "See annab vastuse, kas inimene siin ja praegu on nakkuslik, kas tal on viirus avaldunud, sellise testimise pealt üldelanikkonna epidemioloogilist uuringut ei ole loogiline ega tõhus teha."

Kadai nentis, et tegelike nakatunute arv võib Eestis olla 10 000. "Sel juhul oleme me ära suutnud tuvastada 10 protsenti nakatunutest laboratoorselt. Ühtepidi on see hirmutav, aga teistpidi on see ka hea uudis, sest see tähendab seda, et selle haiguse tegelik raskete haigusjuhtude osakaal on oluliselt tagasihoidlikum kui me täna teame," ütles Kadai.