136 õpetajat: Mailis Reps üritab eriolukorda ära kasutades oma võimu suurendada 

Valitsus on koroonaviirusega leevendamiseks mõeldud eelnõusse kirjutanud sisse ka selle, et valitsus saaks oma määrusega otsustada põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetamise tingimuste ja eksamite toimumise üle ka pärast eriolukorra lõppu, kirjutab Delfi.

Eelnõu suhtes on kriitiline Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts, kes on teinud riigikogule avaliku pöördumise, millele on alla kirjutanud 136 õpetajat.