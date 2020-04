VIDEO | LIIGUTAV HETK: terve tänav tuli parameedikule plaksutades tänu avaldama 

22aastane Tayla Porter ei suutnud pisaraid tagasi hoida, kui nejapäeval tööle minnes nägi, et naabrid olid talle tänu avaldama tulnud.

Kohaliku kommuuni lehel kutsuti meditsiini- ja hooldustöötajatele õhtul kell kaheksa plaksutades tänu avaldama. Tayla ema Ali postitas samale lehele, et tema tütar läheb tööle kell neli pärastlõunal.

"Me ei suutnud uskuda, et igast majast tervel tänaval on vähemalt üks inimene väljas, kes mu tütrele aplodeerib,"rääkis ema Ali Daily Mailile.