Koroonaolukord Eesti vanglates: esimene haigusjuhtum ning uus töökorraldus 

Haigestunud ametnik viibib kodusel ravil.Samuti on testitud ka kümmet vangi, kellel esinesid gripilaadsed sümptomid, kuid kelle testitulemused olid negatiivsed. Kõik vanglateenistujad kuuluvad prioriteetsesse rühma, kellelt viiruskahtluse korral võetakse koroonaviiruse proov esmajärjekorras. Samuti testitakse juhuvalimi alusel vanglateenistujaid, kellel viiruskahtlus puudub.

Valvurid läksid tänasest üle 24/5 graafikule, mis tähendab, et nad töötavad viis päeva järjest ning veedavad ka tööpäevale järgneva puhkeaja vanglas. Asjatundjad on sellist töökorraldust soovitanud nii vanglatele kui hooldekodudele, et vältida riskirühma kuuluvate inimeste nakatumist viirusesse.