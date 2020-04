Islandi laborite avastus: lausa pooled koronaviirusesse nakatunud on asümptomaatilised 

360 000 elanikuga Island on koroonaviiruse testi teinud 17 900'le elanikule - see on 5% kogu Islandi populatsioonist. Kuigi vähem kui 1% testidest said positiivse tulemuse, ütles testide läbiviija firma omanik CNN'ile, et umbes pooled koroonaviirusega inimesed ei omanud ühtegi viiruse sümptomit. See tähendab, et asümptomaatilised ja kergete sümptomitega inimesed mängivad haiguse levikul suurt rolli.