GALERII | Kuidas rakendavad kauplused laupäeval kehtima hakanud reegleid? 

Laupäeva päeval Tallinna erinevaid kauplusi külastanud Õhtulehe fotograafidele jäi silma, et kõik kauplused on lühikesest etteteatamisajast hoolimata rakendanud vastavad meetmed, et inimesed hoiakasid ka kassajärjekorras minimaalselt kahemeetrist vahe ning saaksid desovahenditega käsi puhastada.