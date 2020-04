KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 1,2 miljoni diagnoositud juhtumi, rohkem kui 64 000 surnut ja ligi 246 000 tervenenut. Rootsi leebed meetmed saavad karmi kriitikat

Hispaanias suri viimase ööpäeva jooksul koroonaviirusesse 809 inimest, ent surmade arv langes teist päeva järjest, vahendas uudisteagentuur AFP. Enim surmi - 950 - registreeriti neljapäeval. Kokku on koroonaviirus Hispaanias nõudnud 11 744 ohvrit.

Üks (Euroopa) riik, kus pole seni rangeid meetmeid rakendatud on Rootsi, ent iga päevaga langeb riigijuhtide valik üha suurema kriitikatule alla. Võrreldes muu Euroopaga, on piirangud küllaltki leebed - keelatud on kogunemised rohkem kui 50 inimesega, keskkoolides ja ülikoolides toimub küll e-õpe, aga madalama astme koolid töötavad tavarütmist edasi. Samuti on avatud kõik restoranid (enamus riikides Euroopas tohib söögikohtadest ainult toitu kaasa osta) ning näiteks ka juuksurisalongid.

Viirus aga jätkab levikut - reedel diagnoositi 612 uut juhtu, kokku on Covid-19 diagnoositud 6000 inimesel. Rootsi terviseameti sõnul sureb viirusesse iga päev ligi 30 inimest, kokku on elu kaotanud 333 inimest.

Uudisteagentuur Reuters vahendab ka, et märgid näitavad viiruse suures levikust hooldekodudes, peamiselt pealinnas Stockholmis, ning mõnede haiglate ja hooldekodude töötajad on ka häirekellasid löönud, kurtes, et neil pole piisavas koguses isikukaitsevahendeid ja muid meditsiinitarbeid.

Stockholmis on ka mingeid samme astutud. Näiteks avati välihaigla ja kutsuti kõiki meditsiinioskustega inimesi haigetele appi. Siiski ütlevad teadlased ja akadeemikud, et see pole piisav.