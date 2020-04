ETTEVAATUST! Ringi liiguvad libasotsiaaltöötajad 

Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet kirjeldas olukorda reedest, mil Sikupilli asumi eake elaniku juures käisid end sotsiaaltöötajatena esitlenud inimesed ja pakkusid tema eest poes käimist. Kuna pöörduja ei ole kunagi meie sotsiaalhoolekande osakonnaga suhelnud, keeldus ta ettepanekust. "Rõhutame, et linnaosa sotsiaaltöötajad tulevad kliendi juurde vaid tema enda palvel ja annavad sellest kliendile ette teada," toonitas Svet

Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm kommenteeris laupäeval, et politseile teadaolevalt nähti kahte naist, kes käisid Sikupilli piirkonnas pensionäri ukse taga, ka Lasnamäel Pae tänava piirkonnas. Naised olid ligi 30-40 aastat vanad, kellest üks kandis seljas rohelist värvi jopet ning jalas teksapükse ja sportlikke jalatseid, teisel oli seljas sinine jope ning jalas teksad ja sportlikud jalatsid.

„Naised tutvustasid end sotsiaaltöötajatena, kuid ei näidanud oma töötõendid ega tutvustanud end nimepidi. Samuti tegi pensionäri ettevaatlikuks see, et naised käitusid pealetükkivalt ja pakkusid poest viina tuua,“ kirjeldas Kumm. Üks naine rääkis eesti keeles kerge aktsendiga, teine vaikis.

Politsei palub kõikidel, kelle poole on sarnaselt pöördutud ja end sotsiaaltöötajate või vabatahtlikena esitletud, sellest teada anda numbril 112 või kirjutades ppa@politsei.ee.

Paljud inimesed tahavad eriolukorras vabatahtlikuna panustada ja olla abiks oma kogukonnas. Eakatele, kes peavad liikumispiirangutest eriti hoolsalt kinni pidama, tahetakse olla abiks ravimite ja toidu koju toomisel. Selline tegevus on igati tänuväärne, kuid see tuleb eelnevalt kindlasti kohaliku omavalitusega kokku leppida ja leida parim viis abi osutamiseks, et vältida segaduse tekkimist.