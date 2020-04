Jaak Aab: haiglatel on nädala-kahe varu olemas, ärge jookske apteekidesse jõudvatele kaitsemaskide järele tormi 

Pärast pressikonverentsi (vaata, mida rääksid pressikonverentsil ka terviseamet ja vaimse tervise spetsialistid allpoolt) küsimuste voorus kordas nii terviseameti esindaja kui ka Aab üle, et inimesed kasutaksid maskide ostmisel tervet mõistust.

"Me ei ütle, et kui need maskid apteekidesse jõuvad, et ärge ostke neid, me ütleme, et ärge jookske neile tormi sinna. Ärme tekita sama efekti, kus inimesed kaubanduskeskustes tormasid neid mitmekesi ostma;" sõnas terviseameti staabijuht Ragnar Vaiknemets.

"Terve mõistus on siin aluseks - võtke mõistusega, ärge hakake varuma mitmeks kuuks," lisas riigihalduse minister.

Aab edastas ka soovituse, et kui inimene tunnetab, et tal on mingid sümptomid ja ikkagi peab kuhugi hädasti minema, pangu mask ette. "Me hoiame teisi, loome turvatunnet. Nagu terviseamet ütleb ei garanteeri mask midagi, aga lisab täiendava kaitse."

Vaiknemets ütles ka, et apteekidesse jõudvad kirurgilised maskid on eelkõige mõeldud selleks, et kui haige inimene köhib, siis mask püüab piisad kinni. "On levinud valearvamus, et mida suurem number, kas FFP2 või FFP3, mille puhul peab justkui paika, et 95-99% viirusest suudab see ära filtreerida. Samas tuleb pidada meeles, et neil on filter ees ehk see õhk, mida me välja hingame, seda ta enam läbi ei filtreeri," sõnas terviseameti staabijuht.

Ta ka lisas, et tavainimesed tihtipeale ei oska maske loomupäraselt kanda ning neid tuleb õpetada samamoodi nagu meditsiinitöötajaid. "Kui räägime kirurgilistest maskidest, siis oleme märganud linnapildis, et neid kantakse nina väljas või lõua all, siis need on teada tuntud isikukaitsevahendite reeglite rikkumine. Kas isetehtud mask aitab või ei aita? On hõigatud välja ka loosungeid, et mingi salli või riideeseme kandmine näo ees võiks aidata. Jah, ta tõepoolest võib aidata. Kui ma olen haige ja köhin, siis ta püüab need piisad osaliselt kinni," sõnas Vaiknemets.

Terviseamet: loome laialdase levikuga piirkondadele võimekust juurde