Jaak Aab: haiglatel on nädala-kahe varu olemas 

Riigihalduse minister Jaak Aab andis pressikonverentsil ülevaate hangetes. Ta ütles, et eelmisel neljapäeval sõlmiti Hiina tootjaga leping ühe kuu kogu Eesti varu peale, mis puudutab nii haiglaid, hooldekodusid, riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi. "Loodetavasti on kolmapäeval esimene kogus tervest suurest hankest Eestis kohal," sõnas minister.

Ta lisas, et lisaks ühele suurele hankele on veel kuus hanget, millest üks on Põhja-Eesti regionaalhaigla oma. Osa sellest jõudis neljapäeval kohale, aga kuna oli selge, et teistel haiglatel on kriitilised varud otsakorral, otsustas PERH selle loovutada keskseks jagamiseks ehk tellimusest said osa kõik raviasutused. "Tänaseks peaksid kõik olema saanud oma isikukaitsevahendid kätte. Nädala varu peaks olema olemas kõigil: kohalikel omavalitsustel, riigiasutustel, haiglatel ja üldhooldekodudel. Täna võime öelda, et haiglatel on nädala-kahe varud olemas," ütles Aab.

Ta nentis, et eritähelepanu sai Muhu- ja Saaremaa, millede omavalitsuste ja kauplustele eraldati isikukaitsevahendid. Ministri sõnul viidi müüjatele kaitseprillid, kitlid ja kirurgilised maskid ning kõik kauplused peaksid nädala jagu varustust omama.

Aabi sõnutsi peaks PERH saama uue saadetise homme ning üks tarne on veel Euroopast teel, mis peaks ka lähipäevil jõudma. Ta lisas, et vaadatakse ka kodumaiste tootjate poole ning ministeeriumil on plaanis sõlmida leping Jõgevamaal asuva ettevõttega Softcom, kes on teinud valmis näidise kirurgilisest maskist, mille terviseamet on üle vaadanud. Eesti ettevõte suutvat toota 400 000 maski kuu jooksul ning minister avaldas lootust, et varsti saab mask ka Euroopa sertifikaadi.

Pühapäeval peaks Eestisse ka jõudma kolm miljonit maski, millest vähemalt pool jõuab apteekidesse. Aab avaldas lootust, et maskid jõuavad uue nädala esimese pooles ka lettidele ning normaalse hinnaga - kindlasti jääb ühe maski hind alla ühe euro. Ta sõnas, et praegu räägitakse läbi, kas on vaja seada ka piiranguid, kui palju tohib maske osta. Ta kinnitas, et kindlasti ei jää see viimaseks saadetiseks, mis apteekidesse jõuavad. "Kasutage tervet mõistust ja ostke see minimaalne varu, mis on vaja teie perele," toonitas Aab ja lisas, et välja minnes võiks mask inimestel ikkagi ees olla.