Raha vähe? Säästa! Nõuandeid keerulisel ajal toimetulekuks 

Ees terendava majanduskriisi valguses vestles Õhtuleht erinevates valdkondades tegutsevate, erineva sissetuleku, perekonnaseisu ja erinevas vanuses inimestega, et selgitada välja, millistele kuludele säästukirves esimesena langeb.

Alljärgnevat ei tasu võtta hirmutamisena, vaid üleskutsena läbimõeldumalt majandada.

Toit

Õhtulehega vestelnute hinnagutest selgub, et kõigepealt läheb käiku kõigi säästunippide ema – restoranitoidust loobumine. Olgugi, et toidukullerid teevad koduseinte vahel olija elu tunduvalt mugavamaks ja mitmekesisemaks; olgugi, et soodustusi ja eripakkumisi on hetkel palju; ja olgugi, et siinkirjutaja loodab siiralt, et restoranid jäävad avatuks ning nende töötajatele leib lauale, on koju tellitud valmistoit isetehtust kallim.

Mitmed vastanud tõid esile, et toidukulud on tänu harvemale poes käimisele tunduvalt kahanenud. Kodust töö tegijad ütlesid, et lõunapausidele on tekkinud uus tähendus ja kokkuhoiukoht tuli poodide valmisletitoidust loobumise arvelt. Kodustel hommikutel enam bensiinijaama kohvi ei jooda ja joogi kõrvale jääb võtmata nii mõnigi saiake. Ja ka noored-edukad, kui juba poodi satuvad, ei häbene osta sama päeva tooteid.

Õhtulehega vestelnud säästjate seisukoht on ühene – toidukulleritele nad enam oma raha anda ei soovi. Ka need, kes varem pliiti vaid kaugelt vaatasid, kinnitasid, et potid-pannid on nüüd kapist välja võetud. Kõige radikaalsemate majja pole enam isegi võileivamaterjal teretulnud – ja võileib on teatavasti kõige kallim lihtne kodune toit.

Takso