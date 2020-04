Eesti uudised Margus Punab: „Tavaelu taastamiseks peame teadma, kui paljud on juba koroona suhtes immuunsed.“ Rainer Kerge , täna, 22:30 Jaga: M

„Me teame juba, et koroona läbi põdenud inimesel tekivad antikehad, mis suure tõenäosusega annavad talle immuunsuse, kaitsevad uuesti nakatumast,“ arutleb doktor Margus Punab. Tema meelest tuleks alustada testimist antikehade suhtes ja viirusega kokkupuutest tervenenud peaks vaikselt tavaellu naasma. „Tõeline teadmine, kuidas koroona täpselt käitub, tekib paari aasta pärast, aga nii kaua pole meil aega oodata, sest muidu hävib kõik muu,“ ütleb meestearst Punab, kes on oma tööpõllul kohanud ja ravinud selliseid viirushaigusi, et hoia mütsi!