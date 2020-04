Juhtkiri Juhtkiri | Eriolukord ei saa olla kriitikavaba Ohtuleht.ee , täna, 17:47 Jaga: M

On selge, et praegusest koroonaviirusest põhjustatud kriisist veame välja vaid ühiste jõududega. Igaühe panus loeb, kusjuures äraspidisel kombel tähendab see, et võimalikult suur osa meist midagi ei teeks, püsiks kodus ja hoiduks kontaktidest. Samas on see vaikelu näiline, kui tööd tehakse kodukontoris ja õpitakse e-koolis.