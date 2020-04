Kohtla-Järvel võeti vahi alla fentanüüli levitanud mees 

Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanov sõnas, et mehe kinnipidamiseni viis politseinike järjepidev töö. „Kogutud tõendid viitasid sellele, et 61-aastane mees on tegelenud suures koguses narkootiliste ainete ebaseadusliku levitamisega ning teeninud tuhandeid eurosid kuritegelikku tulu,“ ütles Kabanov.