Kodutu mees koroonakriisis: ega viirus küsi, kas sa oled rikas või vaene 

Toomase päevad mööduvad peaasjalikult taarat korjates ja sõpradega vägijooki pruukides. Ta on üks paljudest Tallinna elanikest, kellel puudub kindel elukoht. Toomas tunnistab, et järgib eriolukorra reegleid.

„Niisama bussiga sõitma ei lähe ja kaks korda kaks seadus (koos tohib kõndida kaks inimest kahemeetrise vahega) on meilgi olemas. Saame väga hästi aru, et väljanägemine ei ole meil just kõige meeldivad, kuid kui me päris kõiki asju ei näpi, siis vast saame hakkama,“ kirjeldab Toomas, kuidas kodutud hoiavad enda ja teiste tervist.