Ettevalmistused epideemiaks: Tallinnas otsitakse kohti välihaiglatele 

Õhtulehele on viidatud, et pealinnas peetakse välihaiglatele sobivateks kohtadeks staadioneid. Popovi sõnul läheksid välihaiglad käiku alles siis, kui muud moodi ei oleks enam võimalik. „Ettevalmistatav välihaigla projekt läheb käiku ainult väga ulatusliku haigestumise korral ja juhul kui olemasolevate raviasutuste ravivõimekus on kordades ületatud,“ selgitas ta.