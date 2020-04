Võrus tegutsev haigla kaitseb ennast: täidame kõiki nakkuse vältimise nõudeid! 

Arstid rääksid Eesti Päevalehele, et haiglas on neli suuremat mööndust, mis lähevad vastuollu eriolukorra korraldustega. Esimene neist on peresünnituste lubamine, millega on arstidel hirm, et sünnitusele kaasa tulnud isad suurendavad haiglas koroonaviiruse levimise tõenäosust. Teisena tõid arstid välja, et haiglas jätkub plaaniliste uuringute tegemine, mis mujal Eestis on suuremas osas lõpetatud. Kolmanda murekohana tõid arstid välja vahejuhtumi, kus koroonaviirusesse nakatunud inimesega kokku puutunud arste ei saadetudki kaheks nädalaks koju. Viimasena tõid arstid välja, et haigla patsientidele võib jätkuvalt saata pakke, kuigi seegi peaks olema keelatud, sest viirus võib ka pindadel levida.