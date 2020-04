VIDEO | Reinsalu: 61 abivajajat soovivad veel koju saada 

Minister Reinsalu tõdes pressikonverentsil, et välismaal viibib veel 61 inimest, kes soovivad koju saada ning kellega tegeldakse individuaalselt. "See loomulikult ei tähenda, et ainult 61 inimest sooviks Eestisse naasta, vaid seda, et suur hulk inimesi on otsustanud oma asukohariigis kriisi mööda saata. "

Välisministeerium jätkab intensiivselt konsulaarabi andmist. "Kokku on ligi 10 000 telefonipäringut, millega välisministeeriumi kosulaartiim on tegelenud," märkis Reinsalu, et suuremad transporti vajavad inimeste grupid on järgmistest riikides. Uus-Meremaal - kümme, Hispaanias - üheksa, Gruusias - viis, Argentinas - neli , Lõuna-Aafrika Vabariigis - neli ja Aserbaidžaanis - neli. "Peame arvestama, et lähemaks pooleteiseks kuuks on sisuliselt rahvusvahelised transpordiühendused katkenud. Akuutses konsulaarkriisis olevate inimeste jaoks saame pakkuda meie teiste partneriikide evakuatsioonlennud."