Kuidas turgutada immuunsust, et astuda vastu viirustele? 

Toome välja neli eriti vitamiinirikast ja kasulikku marja.

Astelpaju. Tarbides regulaarselt astelpaju marju, tugevdad oma immuunsüsteemi ja suurendad võimalust püsida terve. Esmalt tuleks välja tuua, et viljad sisaldavad tohutult palju C-vitamiini – näiteks on ühes väikeses astelpajumarjas sama palju C-vitamiini kui suures apelsinis. Samuti on nendes ohtralt vitamiine B1, B2, B6, B15, P, K ja E. Astelpaju on ideaalne valik väsimuse ja kurnatuse puhul.

Kirss. Kas olid kursis, et kirsse peetakse üheks kõige tervislikumaks viljaks? Kirssides on palju antioksüdante ja põletikuvastast toimet omavaid aineid, aga ka A-, E- ja C-vitamiini, kiudaineid, kaaliumi, kaltsiumi ja foolhapet. Kirss on looduslik palaviku langetaja ja röga lahtisti.

Must sõstar. Neid marju võib nimetada isegi kohalikuks supertoiduks. Mustad sõstrad sisaldavad rohkelt C-vitamiini ja antioksüdante ning mainimata ei saa jätta ka märkimisväärset kogust erinevaid A- ja B-vitamiine. Must sõstar on hea abimees immuunsuse tugevdamisel ning aitab organismil haigustele vastu astuda.

Vaarikas. Kas oled pannud tähele, et paljudes külmetuse, kopsupõletiku ning muude haiguste vastastes preparaatides on kasutatud just vaarikaid? Just nimelt, vaarikad on väga tõhusad astumaks vastu näiteks palavikule (tänu higistama panevale toimele).