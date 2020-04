Kas inimesed siiski püsivad kodus? Google teab sellele vastust! 

Google on koostanud iga riigi kohta eraldi aruande, kus tuuakse välja, kuidas on koroonaviirus muutnud inimeste liikumist. Selleks on (vastavalt võimalustele) kasutatud Google Mapsi andmeid, mis salvestatud 2020. aasta erinevatel perioodidel. Lihtsalt öeldes, on viimaste nädalate numbreid kõrvutatud esimeste kuude mediaanist sündinud algtasemega.

Google'i aruandes selgub, et erinevate meelelahutusasutuste (restoranid, kohvikud, muuseumid, raamatukogud jm) ning kaubanduskeskuste külastus on eestlaste seas langenud 60% võrra. Maakondade võrdluses on selles kategoorias suurimateks kannatajateks Saaremaa (80%) ning Võru (82%).

Toidupoode ja apteeke külastatakse aasta algusega võrreldes 28% võrra vähem, samas on 4% võrra tõusnud avalike parkide ja haljastusalade külastus. Bussi- ja rongijaamadest ning muude ühistranspordi esindajate peatustest leidub 51% vähem inimesi. Ning miks peakski ühistransporti kasutama, kui tööd saab teha ka kodus – töökohtadest on kadunud 32% võrra inimesi. Pole siiski kindel, kuhu osad neist kadunud on, sest elukohtades on neid nüüd vaid 10% rohkem.

Kuigi Google keelitab võrdlema enda numbreid naaberriikidega (kuna andmeid mõjutavaid muutujaid on palju, nagu näiteks rahvaarv, asustuse tihedus jm.), teeme seda natuke siiski. Pisike uudishimulikkus pole ju kellelegi halba teinud!

Näiteks on Lätis meelelahutusasutuste külastamine kahanenud 50%, ent parkidesse kipub selle eest meist tunduvalt vähem inimesi – too number on naabrite juures kahanenud lausa 18% võrra. Töötajad on piiri taga julgemad, tööl käib vaid 25% võrra vähem inimesi.

Leedu teeb nii meile kui lätlastele silmad ette. Meelt lahutatakse 72% vähem bussile kipub 63% võrra vähem rahvast ning pargis jalutamise on meelest pühkinud 38% leedukastest.