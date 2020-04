Eesti uudised Talv lahkub piksega: külma Arktika ja sooja Euroopa kokkupõrge tõi Eestisse äikese Asso Ladva , täna, 11:44 Jaga: M

EI MISKIT ERILIST: Ilmateadlase Jüri Kameniku sõnul tuleb varakevadel äikest ette iga kolme-nelja aasta tagant. Foto: Alar Truu

„Kontrast Arktika ja Euroopa vahel on väga suur ja see põhjustas tormi. See liikus Kesk-Rootsi kohalt kagusse, täpselt Eesti suunas ja tõi kaasa äikese. Ööl vastu reedet jõudis äike saartele ja Soome lahe kohale. Tavaliselt on äikese tekkimiseks vaja sooja, aga see võib saada energiat ka suurest tormist,“ selgitab ilmateadlane Jüri Kamenik reedel Põhja-Eestis välgutanud pikset.