VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: koroonaviirus võib kulmineeruda järgmise nädala lõpus 

„Vaadates tasapärast ja ühetaolist kasvutrendi, siis on täna selge, et kasvutrend jätkub ka järgmisel nädalal. Tõenäoliselt on kulminatsioon järgmise nädala lõpus ja selles olukorras peame olema valmis,“ sõnas Jürilo ja lisas, et ka teadlaste prognooside järgi võiks murdepunkt tulla järgmise nädala lõpus.

Päästeamet: hoolime, märkame, abistame!

Tammearu kinnitas, et päästeametil on ressurssi inimesi aidata. Üks tegevusliin on ka eriolukorra juhtimine. „Eriolukorra tööde juhtide peamine ülesanne on kohalike vallavalitsuste aitamine, info vahetamine ja koordineerimine selleks, et kõik toimiks ja inimesed saaksid vajalikku abi. Kui kohalik omavalitsus vajab asi, siis selleks oleme meie, et asjad saaksid tehtud,“ seletas ta.

Tammearu teatas, et saaremaale hakatakse pakkuma eraldi kriisiabi, et saaks võimalikult palju keskenduda inimeste ravimisele.

„Kohalikud omavalitsused teevad väga head tööd. Nad võtavad asja väga tõsiselt,“ kiitis Tammearu.

Tal oli ka palve kõigile inimestele. „Kui keegi vajab abi, kas rahaliste raskuste pärast või on karantiinis ja haige, siis palun märkame neid inimesi ja anname neist teada. Vahel on raske abi paluda. Palun anname neist teada, et me saaksime neid aidata. Teame, et olukord veel hulleneb ja haigeid tuleb veel juurde. Hoolime, märkame ja abistame,“ ütles Tammearu.

Politsei: inimesed saavad 2+2 piirangust aru