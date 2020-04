Eesti uudised KUI PALJU EESTLASED KRIISIAJAL JOOVAD? Ühed tunnistavad, et nüüd alkohol üldse ei isuta, teised ütlevad vastupidist: see aitab lõdvaks lasta! Kristjan Väli , täna, 20:40 Jaga: M

ALKOHOL JA KRIIS: Paljud on eriolukorra ajal ära jätnud ära seni tavapärase tarbimise, kuid on ka neid, kes otsivad keerulisel ajal lohutust pudelist.

Viinakurat pole kuhugi kadunud ka eriolukorras. „Joon oluliselt rohkem. Läti konjakid on kapist võtta,“ ütleb Andres. Seevastu on ka neid, kes on jätnud joomise maha. „Kui pimedal ajal oli vähemalt üks klaas veini ikka päevas normaalsus, siis nüüd ei isuta üldse,“ tunnistab Terttu.