Opositsioon: kas kriisiolukorra varjus täidab koalitsioon valimislubadusi? 

Rahandusministeeriumi värske prognoosi järgi võib meie majandus langeda kaheksa protsenti, halvemate stsenaariumide realiseerumisel isegi rohkem. Negatiivse lisaeelarve maht on 2,62 miljardit eurot. „Lisaeelarvet on vaja selleks, et viia riigi majandus vastavusse muutunud oludega,“ sõnas peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil.