Kuressaare haigla ravijuht: 42 nakatunut personalis on kolme nädala tulemus. Oleme teinud ka laustestimise 

Kuressaarde jõudis kaitseväe välihaigla, mis on juba ka püsti pandud. Laane sõnul on erinevate mudelite järgi näha, et ilmselt tuleb järgmisest nädalast haigestumise tõus ja kaitseväe välihaigla on Kuressaare haigla juures valmis just nimelt selleks. Kui haiguspuhang tuleb, ei ole enam aega mõelda.

Haigestunud on ka 41 Kuressaare haigla personaliliiget. „Viisime läbi laustestimise,“ sõnab Laane ja parandab, et tegelikult on nende personali seas 42 nakatunut. „Mis ma tahan öelda – see ei ole päevatulemus, vaid kõik, mis on kolme nädala jooksul testitud. Kaks inimest on tööle naasnud.“ Personali tervis on Laane sõnul hea. „Üks meie personali liikmetest oli viidud Pärnu haiglasse, aga ma ei tea, et teisi oleks viidud. Ja ei ole kohapeal ka hospidaliseeritud.“

Kuidas aga läks nii, et haiglapersonal nakatus? „Meditsiinipersonal on riskigrupis ja me peame arvestama ka Saaremaa konteksti – me oleme epitsentris,“ ütleb Laane. Praegu peab Kuressaare haigla personali osas vastu. „Olen rääkinud personali- ja õendusjuhiga ja juhtivate arstidega. Hetkel on kriitiline personal kaetud. Aga kui homme selguvad laustestimise tulemused, räägime võib-olla teist juttu. Meil tuli praegu kaks arsti appi, millest on suur abi, ja ka hulk õdesid. Oleme väga tänulikud, et oleme personali juurde saanud.“