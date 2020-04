Eesti uudised HAMMASTE SOODAPESU KEELUAJAL: „Saan teid registreerida kui plaanilise ravi vajalik jätk.“ Henry Linnard , täna, 20:15 Jaga: M

SOODAPESU KEELUAJAL: Kui 15 hambakliinikust 14 keeldusid hammaste soodapesu teenuse pakkumisest, siis ühes kliinikus leiti selleks aeg juba järgmiseks päevaks. Kliiniku juht ja omanik väidab, et tegu oli registraatori eksitusega ning arst oleks keeluajal soodapesu soovinud kliendile hügieeniprotseduuri osutamisest keeldunud. Foto: Robin Roots

Viis päeva pärast plaanilise hambaravi kohustuslikku lõpetamist Eestis helistas Õhtuleht 15 hambakliinikusse, broneerimaks hammaste soodapesu aega. Hambaarstide hinnangul on see üks saastavamaid protseduure, ent ühes kliinikus pakuti meile selleks aega juba järgmiseks päevaks. Plaanilise hambaravi jätkamise nime all. Kliiniku omanik nimetab seda kahetsusväärseks eksituseks.