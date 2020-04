Valve Raudnask | SEEXIT 

Aga kes on vana? Mulle tundub arusaamatu, kui vanemat põlvkonda hakatakse lugema 60. eluaastast peale. Jah, vanasti küll, kui meestel oli vaja teha rasket füüsilist tööd ja naistel palju lapsi sünnitada, võis 60-aastasest kui vanainimesest rääkida. Praegu on 60-aastane nagu endine 45-aastane ja seda mitte üksi tänu meigile.

Tänane 60-aastane on ühiskonna jaoks oma parimas eas, sest ta on küps ja kogenud kodanik. Pole küll minu asi, nagu ütleb Õnne tänava Alma, aga tänases kontekstis ei tundu enam asjakohane see, et küpsele inimesele mõeldud väljaanne kannab nime 60+. Küllap kardetakse, et kui panna nimeks 70+, siis 60-aastased seda ei loe. Minu kogemuse järgi ei loe 60-aastased ka praegu vanemale põlvkonnale mõeldud väljaandeid.

Mida lugeda

Aga kui juba lugemisele jutt läks, siis jätkamegi selle teemaga. Vähemalt kolm tuttavat on mulle helistanud ja küsinud, et kas ma tean soovitada head uut raamatut. Meie põlvkonna haritlased loevad niikuinii väga palju, aga kui nüüd teatris, kontserdil, kinos, kohvikus, külas ega isegi arstil käia ei saa, muutub raamat eriti tähtsaks tuttavaks.

Olen kõigile tuliselt soovitanud veebruarikuu Loomingut. See on pühendatud Jaan Krossile ja teda mälestatakse sisukalt ja põnevalt. Loomingus on ka Jaan Unduski näidend „Suur Siberimaa“. Ma ei tea, kuidas draamateatris see välja kukkus, aga näidend ise on vaimustav.

Näidendis kuulutab elukutseline revolutsionäär Alma, et Viktor Kingissepp oli kinnitus selle kohta, et eestlanegi võib olla hea kommunist. Kahekümnes keeles ilmunud romaani autor Geberecht aga õpetab Jaani, et ärgu noor kirjanik lootku Ameerika kritiseerimisega läbi lüüa:“Ameerika jätke moskvalaste mureks. Teid sellest pirukast maiustada ei lasta.“ Selliseid vaimukaid ja mõtlemapanevaid kohti on näidend täis.

Kord kirjutas Kalev Kesküla:“ Lõputud seebiseriaalid on suurim humanismiakt eluõhtule läheneva inimkonnaosa suhtes.“ Eks eriolukorraski kulu seebiseriaalid ära. Aga igal asjal on siiski piir. Isegi korralike seriaalide puhul. Poirot taibukusele ja Midsomeri mõrvadele on tulnud aastate viisi kaasa elada, nii et tekib juba tahtmine sooritada mõrv nende seriaalide endi vastu. Pealegi tahaks ka tahedamat toitu. Olgu Bergmanni või Tarkovski filme, „Forsyte´ide saagat“, Thomas Manni eluloofilmi ja muud klassikat. Selles osas on päris tubli olnud ETV+.