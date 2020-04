Viking Line vahetas Eesti lipu ja meeskonnaga laeva soomlaste vastu välja 

Delfi Ärileht vahendab, et otsus võis olla vastusena Soomest tulnud nurinale, kuna üks kahest doteeritud laevaliinist kuulub Tallinkile. Viking Line kinnitab ka oma kodulehel, et 1. aprillist hakkab Tallinna ja Helsingi vahel seilama Gabriella ja seda vähemalt kuu lõpuni. Laevakompanii toob esile, et ennekõike on alus vajalik koroonaviiruse tõttu hädavajalike toodete, ravimite ning toitude veoks.